Freundschaften

Vor vielen Jahre meinte traurig meine damals 18-jährige Tochter, gerade meinen Fittichen entflogen und soeben aus ihrem ersten Urlaub in Marokko heimgekehrt: «Mami, ich habe so gute und interessante Menschen kennengelernt. Wir haben unsere Adressen ausgetauscht, um uns zu besuchen oder zu schreiben. Ich weiss, es waren Freunde auf Zeit und ich werde ihnen nie wieder begegnen.» Heute ist Mirjam mein Vorbild, da sie schon früh den Wert von intensiven Kontakten erkannte und ihre Freundschaften pflegt, von der Schulfreundin bis zur Busenfreundin.

Letzthin sassen sieben Frauen für einen gemütlichen Abend bei Speis und Trank an meinem Tisch. Rege wurde diskutiert, und lustige Erlebnisse wie auch traurige Momente kamen wieder zum Vorschein, die wir miteinander getragen und…