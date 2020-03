Hier mal nichts zum Virus!

Zum Coronavirus hätte ich höchstens diese Frage an den Schöpfer: Wozu eigentlich diese Viren? War das eine Idee von dir, oder vielleicht doch eher von der Konkurrenz? Aus meiner Froschperspektive sind Viren so überflüssig und meist schädlich wie Finanzmärkte.

Aber zur Schöpfung hätte ich was. Da wird der bekannte Ex-TV-Moderator A. gefragt: «Glauben Sie an Gott?» A. antwortet: «Nein. Ich betrachte die Evolution als Grundlage unserer Existenz.» Potz Millione, ist das eine Antwort? Das tönt für mich, wie wenn man fragte: «Glaubst du an Engel?» Und er: «Nein. Ich nehme den Zug.» Oder: «Liebst du mich?» Und er: «Nein. Ich bin Vegetarier.»

Herr A. ist vermutlich dem Hauptargument der modernen Atheisten aufgesessen. Die verbreiten schon länger die Meinung, früher sei es…