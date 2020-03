Wie schön ist denn das?

Es ist ein lokales Hauptgesprächsthema in Adelboden: Spätestens seit vor ein paar Wochen das Fassadengerüst wegkam, fragen alle «Wie gefällt dir eigentlich das neue Revier-Hotel?» Und meist lautet die Antwort: «Nicht schlecht – nur zu hoch für den Ort, wo es steht.»

Tatsächlich erscheint der enorme Baukörper an der Stelle der früheren «Alpenrose» im Verhältnis zu den Nachbarbauten überdimensioniert. Ein kolossaler Hingucker! Das ist offenbar nun mal der Preis, den das Dorfbild zu zahlen hat – für einen ansonsten hochwillkommenen Hotelneubau.

Aber was bedeutet das «nicht schlecht» oder gar das «gut», das viele – mich eingeschlossen – beim isolierten Betrachten des Bauwerks äussern? Da ist zunächst das hölzerne Kleid in naturnahem Farbton, das uns anspricht. Zwar…