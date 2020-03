Die Oberländer Hautevolee

Die Damen sassen an ihrem Stammtisch.

Sie hatten einen Ginfizz oder ein Silberkännchen mit Kaffee vor sich. UND NIE HABE ICH EINE VON DEN KÖSTLICHEN TORTEN ESSEN SEHEN.

Die waren ja so etwas von diszipliniert.

Deli – wobei ich nie genau wusste, ob der Name von Adele, von einem Tässchen «Tee» oder aus dem Indischen stammte – Madame Deli also (auf Oberländerisch: «ds Deeli») sass auch dabei: Klein. Rund. Und ungemein liebenswert. «Deli» war die Gastgeberin. Ihr Cafe Schmid war die erste Adresse am Ort. Und der «Damentisch» dort das Sahnehäubchen der Oberländer Hautevolee.

Wenn meine Mutter mit mir im Schlepptau das «Schmid» betrat, schüttelte unsere Gebieterin etwas genervt den Kopf. «Ja, haben diese Weiber eigentlich nichts anderes zu tun …?»

Das Kind durfte sich…