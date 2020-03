Das list när niemer – oder doch?

Zahlen in Worten – der Übertitel meiner Kolumne – finden wir heute überall. Ich kann mich an kaum eine andere Zeit erinnern, in der sich so viele Gespräche um Zahlen drehten. Oder in welcher die Medien so viele Zahlen herumreichten.

Von der «Vernummerisierung» von Texten hat unser Deutschlehrer für Vorträge oder Aufsätze immer abgeraten («Wüu es lists när niemer»). Im Krisenjournalismus haben die Zahlen aber ihren Platz gefunden. Wir alle haben langsam die Schnauze voll von ihnen, von den Zahlen. Sie prasseln auf uns nieder, wenn wir das Radio anmachen, eine Zeitung aufschlagen oder unseren Kopf sonst irgendwie aus dem Schneckenhaus strecken, in dem gerade ein Grossteil von uns lebt. Und doch sind wir fast ein bisschen süchtig nach diesen Coronazahlen,…