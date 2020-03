Das Monster in mir (keine Horrorgeschichte – auch keine Kindergeschichte)

Vor ein paar Wochen im Zug von Interlaken nach Bern. Ich war auf dem Heimweg aus dem Studio von Radio BeO. Eigentlich hätte das Interview an der Thuner Agri Messe stattgefunden, aber die war tags zuvor geschlossen worden, wegen Corona. Ich stieg in den Zug ein und suchte einen freien Platz. Oh, war ich eben weitergegangen, um nicht in der Nähe der beiden Chinesen sitzen zu müssen? Ja, war ich.

Ehrlicherweise: Ich kann Chinesen optisch nicht von Japanern oder Koreanern unterscheiden. Mir fehlen die Begegnungen, dank denen ich die Merkmale erkennen könnte. Möglicherweise bin ich Indonesiern ausgewichen, aus der Befürchtung, sie könnten Chinesen sein und das Coronavirus verbreiten.

Diese Sorge war vermutlich…