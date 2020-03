Im Kanton Bern sind Besuche in Spitälern ab sofort verboten – ausser bei der Hospitalisation von Kindern, Gebärenden und Sterbenden. Altersheime müssen Besuche ebenfalls verbieten, auch hier mit Ausnahme von Besuchen bei Sterbenden. So will der Regierungsrat die Ausbreitung des Virus verlangsamen.