«Gespenstisch ruhig – und trotzdem immer wieder schön an unserem Oeschinensee», schreibt uns der Aeschiner Robertus Laan zu seinem Bild oben. Ebenfalls am Wandern war der Frutiger Konrad Landolt: Er entdeckte dabei «zwei Schlafende» (Bild links unten). Zum Ende der Skisaison passt auch die Aufnahme des Frutigers Paul Wermuth daneben: Hier werden auf dem Autodach Skischuhe ausgelüftet. «Ein Bild voller Harmonie» hat uns schliesslich der Frutiger Ulrich Vogt geschickt: Dieser Bergahorn steht in der Reinischbäuert.