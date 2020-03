CURLING Am 9. März flog Céline Koller mit dem Team Oberwallis nach Vancouver (Kanada), wo einige Trainingstage absolviert werden. Danach geht es nach Prince George zur Damen-WM. Dort treffen die Curlerinnen im ersten Spiel am Samstag auf Italien.

MICHAEL SCHINNERLING

Wie von einem anderen Stern spielte Team Oberwallis bei der Schweizermeisterschaft in Thun. Selbst das Weltmeister-Team Tirinzoni konnte Céline Koller und ihre Equipe nicht aufhalten. «Wir kennen das Team mittlerweile sehr gut, weil wir auch sonst in der Saison gegeneinander spielen. Das hat uns sicher geholfen», meint Koller. Im Final traf man zum Showdown erneut aufeinander. «Wir wussten, dass es ein spannendes Finalspiel geben würde, wenn wir unsere Leistung konstant halten», so die Adelbodnerin. Und was blieb ihr von der…