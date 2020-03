FUSSBALL Das 3.-Liga-Herrenteam des FC Frutigen machte sich in einem Trainingslager in der Türkei für den Abstiegskampf in der Rückrunde fit. Nach der Rückkehr in die Schweiz folgte aber die Überraschung – der Fussballbetrieb wurde landesweit eingestellt.

TONI STOLLER

Das Frutiger 3.-Liga-Team büsste in der Vorrunde derart Punkte ein, dass es sich aktuell auf einem Abstiegsplatz befindet. Obschon man zurzeit noch unmittelbar über dem Strich platziert ist, fällt diese Saison auch für diejenige Mannschaft auf einem viertletzten Platz das Fallbeil, welche zum Ende der Saison die wenigsten Punkte aufweist. Die Frutiger wussten deshalb, dass sie sich mit grösstem Einsatz auf die Rückrunde vorbereiten müssen.

Neue Taktik, neue Frisur

In einem Trainingslager sollte nach einer intensiven…