ALPINISMUS Leer und still: Die Natur versprüht dieser Tage einen besonderen Reiz. Doch auch wenn das Corona-Ansteckungsrisiko bei Berg- und Skitouren sehr tief sein dürfte, so rät etwa der Schweizer Alpen-Club SAC dennoch von solchen Aktivitäten ab. So gelte es grundsätzlich, alpine Notfälle während der aktuellen Corona-Krise zu verhindern und medizinische Kapazitäten freizuhalten. «Rücksichtnahme und Solidarität mit dem Gesundheitswesen und den betroffenen Personen sind in dieser ausserordentlichen Situation von uns allen gefragt», so der SAC auf seiner Webseite.

