POLITISCH KURZ GEMACHT

Die Christlichdemokratische Volkspartei diskutiert, ob sie das «C» in CVP streichen soll. Es geht bei dieser Namenskürzung einerseits darum, dass man sich von den katholischen Wurzeln lösen und so neue Wählerschichten ansprechen will. (Als moderne Brückenbauerin kommt die Partei nämlich auch ohne Pontifex aus.) Andererseits sieht sich die CVP ja als Vertreterin kleiner und mittlerer Unternehmen. Also sollte ihr Name konsequenterweise nicht allzu gross geschrieben werden. Ausserdem will man ja die politische Mitte stärken – da kann man an den Rändern schon mal was wegradieren.

Unterdessen werden allerdings auch bei der Schweizerischen Volkspartei Stimmen laut, die nach einer Namenskürzung rufen: Die SVP solle sich vom «S» trennen – womit sie ebenfalls nur noch «Die…