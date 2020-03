WINTERSPORT Für das Finalrennen der Wettkampfserie «Dr gälb Cup» geht es nächstes Wochenende auf die Tschentenalp. Zuvor wurden auf der Metschalp im Januar ein Riesenslalom und letztes Wochenende ein Kombi-Race Technik durchgeführt. Am Rossberg Ende Januar wurde ein Mini-Kippslalom gefahren und auf der Elsigenalp Ende Februar ein Riesenslalom.

Trotz Schneemangels und Covid-19 konnten bisher vier von fünf Rennen durchgeführt werden. Dies ist den Verantwortlichen der Cup-Serie und der Zusammenarbeit der einzelnen Schneesportvereine der BOSV-Regionen Mitte, Niedersimmental und Thunersee zu verdanken. Nach dem Motto «keine Bergkette und kein See können uns hindern» wurde in beiden Tälern und am Ufer des Sees das Maximum herausgeholt.

Die Frutiger werden von Thun bedrängt

Da es aufgrund von nur…