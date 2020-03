Angehörigengruppe trifft sich

UNTERSEEN Das erste von insgesamt drei Treffen der Angehörigengruppe psychisch erkrankter Menschen findet am Donnerstag, 12. März, von 19 bis 21 Uhr, in «The Mad Cow», Spielmatte 1, statt. Die Gruppe dient dem Erfahrungsaustausch und wird durch Fachpersonen geleitet. Partner, Freunde, Eltern, Geschwister oder Kinder werden in der schwierigen Zeit einer psychischen Erkrankung eines nahestehenden Menschen unterstützt. Das erweiterte Umfeld des Betroffenen (etwa Arbeitgeber, Lehrer) ist bei diesen Anlässen ebenfalls willkommen.

PRESSEDIENST SPITÄLER FMI AG