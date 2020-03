Blasmusik trifft auf Rock ’n’ Roll

Am Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, führt die lokale Musikgesellschaft in der Turnhalle das alljährliche Frühlingskonzert durch. Elvis Presley, Beachboys und Status Quo – mit «Rock ’n’ Roll» lassen es die MG und ihre Juniorband so richtig krachen. Die Obersimmentaler Band Rumble Jim setzt danach am Samstagabend auf Rockabilly. Ab 18.30 Uhr gibt es weiter eine Festwirtschaft, Tombola und Barbetrieb. Am Sonntag findet das Konzert um 14 Uhr statt. Für das leibliche Wohl sorgt wiederum die Festwirtschaft mit Kuchenbuffet.

PRESSEDIENST MG KRATTIGEN

Kein Vorverkauf. Eintritt: Samstag 14 Franken, Sonntagnachmittag 10 Franken.

