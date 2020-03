Dr Wilhälm isch am 22. September 1927 im Rinderwald uf äm Gibeli geborä worde. Är isch mit sibe Gschwischtärtä im Rinderwald ufgwagsä, dr Wilhälm isch dr Eltischt gsi vo allnä.

Si Muetter isch verstorbä, wo är ersch sibejehrig isch gsi. Somit het är scho ganz jung müessä Verantwortig übernäh.

Dr Wilhälm isch nün Jahr im Rinderwald id Schuel. Är het verzelt, dass dr Schuelwäg im Winter mengisch sehr streng sigi gsi, will dr Schnee mengisch meterhöi sigi gsi.

Z Unterwisig het är uf Frutigä usä müessä – wohlverstandä bed Wäg lufä.

Wil si Vater ä transportablä Sitägatter het ka, het är nar Schuelzyt uf däm Gatter mengi Hüttä gsaget, so wiä o diä zwo Hüttä a Eggärlä og. Dert opnä isch är ging gärn gsi.

Inisch het är verzelt, si higä im Winter näbter Sagi äs Füür gmacht für ä warmi Suppä…