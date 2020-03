JUSTIZ Seit 2018 sitzt der Mann, der seine Frutiger Partnerin mutmasslich umgebracht und die Leiche danach in ihrem Haus verbrannt hat, in U-Haft. Wie lässt sich dieser massive Eingriff in die Persönlichkeitsrechte rechtfertigen?

Die Untersuchungshaft für den Verdächtigen, der die Tat im Februar 2018 in Frutigen begangen haben soll, ist Mitte Februar 2020 erneut um sechs Monate bis Mitte August 2020 verlängert worden. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Beschuldigten abgewiesen. Bereits vor einem Jahr hatte das höchste Schweizer Gericht den dringenden Tatverdacht gegen den Mann bestätigt und eine Freilassung aus der Untersuchungshaft abgelehnt. Die Leiche der 41-jährigen Frau war im Februar 2018 nach einem Bauernhausbrand in Frutigen in der Brandruine gefunden worden.

