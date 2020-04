SKI ALPIN Nadja Bircher peilte im Herbst den Aufstieg ins NLZ-Mitte an. Nach 26 Slaloms, 8 Riesenslaloms, 7 Abfahrtsläufen, 4 Super-G und einer Alpinen Kombination endete die Rennsaison im März abrupt. Nun steht die Schule im Zentrum.

MICHAEL SCHINNERLING

Am 12. Oktober startete Nadja Bircher aus Mülenen mit zwei Super-G-Rennen in Saas-Fee in die Saison. Weiter ging es unter anderem mit Wettkämpfen in Adelboden, Zinal oder Lenzerheide. Doch die Resultate im Super-G, Slalom oder Riesenslalom waren zu Beginn nicht das, was sich Bircher vorgenommen hatte. «Ich brauchte so 17 bis 20 Rennen, bis ich voll drin war.»

Dann folgte im Januar der Slalom in Pontresina. Nach diesem Rennen wurden die Resultate immer besser, Bircher war nun zu 100 Prozent im Wettkampfmodus. «Nach dem Auf und Ab vom…