Ab dem 11. Mai soll der Präsenzunterricht an den Volksschulen in der ganzen Schweiz wieder stattfinden. Dies hat der Bundesrat letzte Woche in einer Medienorientierung bekannt gegeben. Um den Berner SchülerInnen und Lehrkräften nach dem Lockdown einen sicheren Schulstart zu ermöglichen, hat die Bildungsdirektorin eine Arbeitsgruppe mit VertreterInnen der Gemeinden, Gewerkschaften, Schulleitungen und der Bildungspolitik eingesetzt. Sie soll die Schutzmassnahmen in Absprache mit dem Kantonsarztamt an den Schulen klären und offene Fragen beantworten. Die Hygienemassnahmen bleiben auch bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs weiter gültig und wichtig. Über alle weiteren Einzelheiten wird die Bildungs- und Kulturdirektion möglichst rasch informieren.

