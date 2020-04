EISHOCKEY Miro Zryd hatte sein letztes Spiel mit dem EV Zug am 29. Februar, am 12. März folgte das letzte Eistraining. Nach dem Saisonabbruch beginnt für den Adelbodner am 1. Mai das Training für den SC Bern.

«Ich konnte es irgendwie nicht glauben, es war ein sehr komisches Gefühl», schildert Miro Zryd seine Reaktion auf das vorzeitige Saisonende. Der EV Zug hatte diese Saison das Potenzial gehabt, Schweizermeister zu werden. Für den offensiv ausgerichteten Verteidiger, der genau dieses Ziel anvisiert hatte, war der Entscheid ensprechend bitter.

Momentan wohnt Zryd noch in Zug. «Mit dem Abbruch konnte man nicht rechnen, und aktuell wäre ja der Playoff-Final», so der Verteidiger. Nach dem Saisonende hat der Adelbodner normalerweise drei Wochen Ferien. «Diese habe ich…