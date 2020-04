Vom Rand der Gesellschaft

Seit dem Lockdown kann ich ausser Wandern keine meiner bevorzugten sportlichen Aktivitäten mehr ausführen. Um trotzdem nicht völlig ausser Form zu kommen, habe ich einen Sport wieder aufgenommen, den ich eigentlich überhaupt nicht mag: Ich jogge jetzt drei Mal pro Woche eine abendliche Runde. Ich mache das bewusst ohne Musik. Denn ich will meine Umgebung wahrnehmen – schliesslich führt die Strecke idyllisch durch einen Wald und an einem Fluss entlang.

Was ich in den letzten Tagen wahrgenommen habe, war aber nicht nur Vogelgezwitscher und Wasserplätschern. Es waren auch laute Stimmen und Musik. Es roch nach Bier. Es waren die Randständigen, die in normalen Zeiten im Umkreis des Bahnhofs verkehren, merkte ich rasch. Dort wurden sie von der Polizei vertrieben:…