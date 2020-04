Ende März hat der Bundesrat die «Swiss National COVID-19 Science Task Force» als wissenschaftliches Beratungsgremium eingesetzt, das die Behörden bei der Bewältigung der Coronavirus-Krise unterstützen soll. Das Labor Spiez ist in zwei Expertengruppen involviert.

In der einen Gruppe geht es um diagnostische Nachweissysteme für das neue Coronavirus. Zurzeit analysiert das Labor an sieben Tagen pro Woche eintreffende Verdachtsproben; ein grösserer Teil der Proben stammt von Angehörigen der Armee, der Rest von zivilen Stellen. Das Labor Spiez wird bei diesen Arbeiten von Spezialisten des ABC Abwehr Labor 1 der Armee unterstützt.

Neben der Diagnostik wird auch die Forschung intensiviert: In einer Verlaufsstudie mit COVID-erkrankten Angehörigen der Armee in einer Kaserne in Airolo untersucht das…