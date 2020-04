Seit Mitte März wird auf der Strasse mitten im Dorf gebaut. Zwischen Hallenbad und Kreisel ersetzt die Wasserversorgungsgenossenschaft Aeschi-Spiez die Trinkwasserleitungen. Verkehrsampeln an der Scheidgasse, Allee-, Dorf- und Mülenenstrasse sorgen für einen geordneten, aber ungewohnten Verkehrsfluss. Je nach gewünschtem-Fahrtziel muss der Kreisel nämlich links umfahren werden. Und wer schon einmal England bereist hat, kennt das Gefühl: In einen «Roundabout» links einfädeln zu müssen, kann im ersten Moment ein wenig verwirrend sein. Doch bald herrschen auch in Aeschi wieder kontinentale Verkehrsregeln: Voraussichtlich in einer Woche werden die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

KATHARINA WITTWER