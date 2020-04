Corona hat uns fest im Griff!

Ein unbequemer Würge-Kniff,

mit dem Natur halt zurückschlägt,

wenn Mensch zu ihr nicht Sorge trägt.

Der winzig kleine Mensch auf Erden

versucht, sein eigner Gott zu werden!

Statt als Freund erachtet er Natur

als Geldvermehrung praktisch nur!

Und wenn Natur ihm dies quittiert,

reagiert geschockt er und frustriert,

und weiss dann eben kaum, wie weiter.

Doch dass Natur halt immer gscheiter,

wird Herr der Schöpfung nie einsehen

und daher auch nicht in sich gehen!

Statt Lehr’n aus seinen Fehlern ziehen

wird Mensch wieder ins Alte fliehen,

falls Alltag noch einmal so rollt,

wie Mensch das immer hat gewollt.

Such, Menschlein, die Corona-Spur

in der geschändeten Natur!

Wirst du weiter sie entehren,

werden Seuchen sich noch mehren!

Wer die Natur zum Feind sich macht,

…