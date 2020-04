I hocke da u guge i d Witti,

was si o das für Zitti.

Miner Gedanke mache sig ufe Wäg,

jede muesne überquere, dr holprig Stäg.

Es Gfüehl, als würd alls plötzlech blibe

stah, u glich darf üs dr Muet net verlah.

Es mues vilech genau mal so sii,

aber hoffe, es sig bald verbii.

E Usnahmesituation für üs aller,

de Virus nimmt üs ganz schö i Pranger.

Jede Mönsch macht sig siner Gedanke,

mache mir so vil faltsch, das üsi Wält so duet wanke?

I d Natur u i d Bärge dörfe mir gah,

ifach net i Schare zämästah.

Dr Früehlig u d Blüemli düe erwache,

e grossi Früd ha äbe genau a so Sache.

Am Schnee zueguge, wi ner duet schmelze,

ja, ir frische Luft, da gits kiner Grenze.

I hoffe, dass mine Liebschtä nüt würd passiere,

so schlimm, weme öpper müessti verliere.

I gibe Zueversicht u ds Vertrue i ne anderi…