Die Pflege und Nutzung der Schutzwälder im Kander- und Engstligtal im Auftrag der Gemeinden koordinieren, das ist die Hauptaufgabe der neuen Geschäftsstelle Schutzwald. Daneben werden auch für private Waldbesitzer und ausserhalb des Schutzwaldes Dienstleistungen angeboten. Somit ist die Geschäftsstelle zukünftig Hauptansprechpartner für die Waldbewirtschaftung in den fünf Gemeinden. Angesiedelt ist diese Stelle bei der Gemeindeverwaltung Reichenbach. Nun wurde auch der Leiter gewählt, es handelt sich um den 31-jährigen Martin Schenk aus Steffisburg. Heute ist er als Revierförster in Reichenbach tätig, angestellt beim Amt für Wald und Naturgefahren. Die neue Stelle übernimmt der gelernte Forstingenieur am 1. Juli.

Für die Stelle gingen acht Bewerbungen aus der ganzen Schweiz ein, drei…