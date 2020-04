Hans Reichen wurde am 7. August 1925 als ältestes von vier Geschwistern von Rosa und Gilgian Reichen-Juillard in Frutigen geboren. (Seine Brüder sind mittlerweile beide in hohem Alter verstorben, zurück bleibt seine Schwester.)

In ganz bescheidenen Verhältnissen verbrachte er seine Schulzeit in Frutigen. Danach erlernte Hans Reichen die Berufe Schreiner und Wagner. Anschliessend arbeitete er in Möbelschreinereien in Luzern und in Betrieben im Berner Oberland.

Nach der Heirat mit Elisabeth Wyssen bekam das Paar zwei Töchter und einen Sohn. 1958 wurde der Neubau des Hauses am Wisoeyweg mit viel Eigenarbeit in Angriff genommen. 1964 eröffnete Hans Reichen-Wyssen seine eigene Möbelschreinerei. Seine Frau Elisabeth unterstützte ihn stets tatkräftig in seinem Betrieb und half unermüdlich mit.…