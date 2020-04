Die Branchenorganisation Milch (BOM) hat einen Antrag zum Import von 1000 Tonnen Butter gestellt. Der Berner Bauernverband (BEBV) erwartet «alle Anstrengungen», damit die Konsumenten künftig wieder mit inländischer Butter versorgt werden können. Der Verband nimmt mit Frustration zur Kenntnis, dass es nach Anzeichen einer Verknappung im Frühwinter nicht gelungen sei, die Produktion so zu steuern, dass auf Importe verzichtet werden könne, heisst es in einer Mitteilung des BEBV. Die Fachkommission Milch des Verbands begrüsst aber «die längst fällige» Preiserhöhung für Milchfett per 1. Juli. Die zu realisierenden Mehrerträge gehörten vollumfänglich den Produzenten.

