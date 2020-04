Seit dem 26. März wertet der Kanton Bern die Fallzahlen von Covid-19 nach den zehn kantonalen Verwaltungskreisen aus. Zu Beginn der regionenspezifischen Auswertung bewegten sich die Zahlen zwischen 30 (Interlaken-Oberhasli) und 121 Fällen (Obersimmental-Saanen) pro 100'000 Einwohner. Die durchschnittlichen Fallzahlen lagen zu dem Zeitpunkt im Kanton Bern bei 63 Personen pro 100'000 Einwohner (Schweizer Durchschnitt 162/100'000).

In der Zwischenzeit hat sich die durchschnittliche Fallzahl mit 109 Fällen pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner in Kanton fast verdoppelt (Schweizer Durchschnitt 261/100'000). Die mit Abstand stärkste Zunahme im Kanton Bern auf 290 Personen pro 100'000 Einwohner verzeichnet der Berner Jura. Bis am 5. April haben sich 156 der knapp 54'000 im Berner Jura wohnhaften Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Mit 187 resp. 154 Corona-Erkrankten pro 100'000 (31 bzw. 156 Fälle) weisen die Regionen Obersimmental-Saanen und Biel die zweit- und die dritthöchste Ansteckungsrate auf. Der Bezirk Frutigen-Niedersimmental ist von knapp 50 auf mittlerweile gut 100 Fälle gestiegen.

Vergleichsweise tiefe Ansteckungsraten registriert der Kanton in den Verwaltungskreisen Oberaargau (55 Fälle auf 100'000 Personen) und Emmental (64/100'000).