Von Hobelkäse, kriechenden Günseln und Bachstelzen

«Mamaaa! Stell dir vor, wir haben ein Kilo Hobelkäse gekauft! Für nur 2 Franken und 90 Rappen!» Meine Kinder kehren gerade von einer Gemeinderundfahrt, einem «Läckdoun-Velotüürli», zurück – die Mutter musste sich nämlich kurz vom von höchster Stelle verordneten Heimunterricht erholen. Zwilling B streckt mir strahlend einen «Bitz» Käse entgegen. Ich war ja nie so gut im Rechnen wie beispielsweise der Dorfdrogist – ich weiss das, weil ich in der Schule neben ihm gesessen habe. Aber dass da mit einem Kilo Hobelkäse für 2.90 Fr. etwas wirklich nicht stimmt, merke sogar ich. Mein lieber Sohn, wo kommt der Käse her und woher das Geld?

Na ja, der Käse aus der Selbstbedienung beim Bauernhof und das Geld aus der Skijacke – der…