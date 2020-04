Die politischen Lehren der Pandemie

Sie wurden von den Medien belächelt und von politischen Kontrahenten hämisch an den Pranger gestellt. In dieser Kolumne möchte ich aufzeigen, wie gewisse Personen in der aktuellen Krisensituation für ihre Meinung fast schon diskriminiert wurden – und letztlich doch richtig lagen. Und ja, trotz Krise muss politische Kritik in einer funktionierenden Demokratie Platz haben.

Im April 2014 empfahl der damalige Armeechef André Blattmann der Schweizer Bevölkerung, einen Notvorrat anzulegen. «Lagert Blattmann auch Knoblauch gegen Vampire?», liess sich ein sozialdemokratischer Nationalrat aus dem Kanton Zürich in einer grossen Boulevardzeitung zitieren. Heute haben wir aufgrund der COVID-19-Pandemie unnötige Hamsterkäufe zu verzeichnen, Personen der Risikogruppe…