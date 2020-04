Neustart

Es kommt vor, dass ich meinem Computer einfach den Stecker ziehe. Selten bringt mich etwas zur Weissglut – aber ein Computer, der nicht begreift, was ich von ihm möchte, der schafft das.

So sitze ich vor diesem Bildschirm und gebe zum x-ten Mal einen Befehl ein. Und irgendwie kommt der nicht an. Zum Verzweifeln!

Auch wenn alle technisch-elektronisch Versierten wegen mir nun die Hände über den Kopf schlagen: Ich ziehe in solchen Fällen den Stecker. Und wissen Sie was? Ob nun richtiger Lösungsweg oder nicht: Es hilft! Das ganze System einfach mal runterfahren und wieder neu starten.

Im Moment kann ich meinem Computer zum ersten Mal richtig nachfühlen. Jemand hat meinen Stecker gezogen. Seit fünf Wochen muss ich «runterfahren». Keine Sitzungen, keine Ausflüge, keine Besuche, Arbeit…