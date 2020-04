Auftanken

Es ist ruhig geworden in Frutigen. Der Aufenthalt in Gruppen ist verboten, der Kontakt zu Menschen nur mit zwei Metern Abstand erlaubt, soziale Kontakte sollten auf Anweisung des Bundesrates möglichst vermieden werden. Und da die Arbeitszeit aufgrund der Schliessung vieler Betriebe nun auf ein Minimum reduziert wurde, bleibt viel Zeit.

Ich nutze diese Zeit und das schöne Wetter und schnüre die Laufschuhe. Unmittelbar vor der Haustür kann ich direkt in den Wald laufen. Da auch in höheren Lagen nur noch wenig Schnee liegt, zieht es mich bergauf. Blumen in den verschiedensten Farben strecken ihre Köpfe der warmen Sonne entgegen, die Natur zeigt sich gerade von ihrer schönsten Seite. Bärlauch verleiht der frischen Luft einen würzigen Geruch. Ein kleiner Bach mit klarem Wasser…