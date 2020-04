Mami, du machst das super!

Unausgesprochene Erwartungen sind so oft der Grund für Konflikte und Enttäuschungen. Meine bald 80-jährige Mutter ist vor Kurzem an Brustkrebs erkrankt – und zeigt mir, wie sinnvoll es ist, wenn man darüber redet, was man braucht.

Kurz vor Weihnachten entdeckte meine Mutter eine Rötung an der Brust und einen Knoten. Der Besuch bei der Gynäkologin bestätigte den Verdacht: Brustkrebs. Die Brust musste sofort amputiert werden. Inzwischen steckt meine Mutter mitten in der Chemotherapie.

Schon beim ersten Gespräch mit den behandelnden Ärzten kommunizierte meine Mutter klar, was sie erwartet: «Ihr müsst mich ja nicht abschreiben, ich will noch leben. Ich habe zwei kleine Enkelkinder, die will ich aufwachsen sehen.»

Diese Ansage kommt nicht von ungefähr. Vor einigen…