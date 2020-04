«Gottesdienst am offenen Fenster» nennt sich seit der Corona-Krise die Alternative zur Sonntagspredigt in Aeschi. Beim «Zusammensitzen auf Distanz» sei die Idee entstanden, erzählt Pfarrer Hansruedi von Ah. Alle Leute, egal welcher Konfession sie angehören, sind eingeladen, um 9.45 Uhr am offenen Fenster oder vor ihrem Haus ein Instrument zu spielen, zu singen oder stille Einkehr zu halten. Wie viele Menschen mitmachen, sei sekundär – gemeinsame Gedanken kennen keine Grenzen.

Vergangenen Sonntag spielten Daniela und Samuel Favri auf den Cornets vom Kirchturm wechselnd in jede Richtung englische Choräle. Spaziergänger setzten sich auf eine Bank im Kirchhof, Velofahrer hielten an, und sogar die Kühe auf der nahen Weide lauschten den für sie ungewohnten Weisen.

Telefon-Glücksrad fördert…