Die richtigen Lehren aus der Krise ziehen

Kompliment für die Kolumne. In diesem Beitrag stimmt alles. Notvorrat zu Hause zu haben, war und ist immer richtig. Vielleicht haben das durch die Corona-Krise wieder einige Mitmenschen mehr begriffen. Es ist aber nicht anzunehmen, dass der zitierte Nationalrat so etwas versteht. Leider haben sich die in der Kolumne erwähnten weiteren Tatsachen auch sehr schnell bewahrheitet. Viele von unseren Medien und leider auch Parlamentarier werden aber mit oft falschen und nicht den Tatsachen entsprechenden «Weisheiten» alles versuchen, um diese Vorkommnisse zu «umschreiben». Wie wichtig die regionale Landwirtschaft und unsere Dorfläden sowie auch das hiesige Gewerbe sind, hat diese Krise aufgezeigt. Hoffen wir, dass viele Mitmenschen die richtigen Lehren…