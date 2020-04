PORTRÄT Seit Mai 2018 ist Doris Kallen bei der FIS im Bereich Langlauf als Medienkoordinatorin tätig. Es ist ein spezieller Beruf für die Kanderstegerin, die dabei ständig zwischen zwei Welten pendelt – ein Einblick in ihren Arbeitsalltag.

MICHAEL SCHINNERLING

Die Langläufer am Weltcup in Trondheim (Norwegen) sind gleich im Ziel. Fotografen warten schon, um ihre Bilder zu machen. TV-Stationen aus aller Welt sind mit Kameraleuten und Reportern bereit, um Interviews zu führen. Mittendrin ist Doris Kallen aus Kandersteg. Die Hektik ist kein Problem für die 29-Jährige. «Einzig der Zielraum ist sehr eng. Ich muss immer schauen, dass sich hier keine unbefugten Personen aufhalten», kommt von Kallen.

Sie erinnert sich, wie an der Weltmeisterschaft in Seefeld plötzlich eine Frau vor ihr stand.…