Der Griff an die Hose wird vorerst verschoben: Das Oberländische Schwingfest 2020 von Anfang Juni wird nicht stattfinden. Das Organisationskomitee prüft jedoch eine Austragung im kleineren Rahmen. Wie kam es dazu?

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Es war zu erwarten: Im Juni wird in Frutigen nicht zusammengegriffen. Das Oberländische Schwingfest kann nicht wie geplant durchgeführt werden. Am Mittwoch orientierte das OK die Medien über diesen Entscheid. Es ist keine Absage, sondern eine Verschiebung, falls sich die Situation rund um das Coronavirus und die Folgen bessert. Ein wichtiges Datum ist der 1. Juli: Dann muss wegen der nötigen Vorbereitungszeit klar sein, ob eine Durchführung am 3. und 4. Oktober beim Schulhaus Widi möglich ist.

Mediensprecher Roger Gerber bestätigt, dass die Verschiebung vom…