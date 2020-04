GRETA IM HOMEOFFICE

Was macht eigentlich die Klimabewegung? Das Letzte, was man von Greta Thunberg hörte, war, dass sie sich – vielleicht – mit dem Coronavirus infiziert hatte. Und dass sie neuerdings vom heimischen Sofa aus streikt. Zum Beweis bringt die junge Schwedin jeden Freitag ein Bild von sich online. Das letzte zeigt sie mit ihrem obligatorischen Plakat vor einer weissen Wand, neben sich zwei grosse Hunde. Damit ist die Eingangsfrage auch schon beantwortet. Die Klimabewegung ist derzeit ebenso lahmgelegt wie vieles andere. Die Streikenden machen sozusagen Homeoffice.

Gleichzeitig, und das ist die Ironie der Geschichte, ist durch das Coronavirus ganz viel in Bewegung gekommen. Die von den Behörden verordnete Zwangspause hat der Umwelt wohl mehr genützt als alle Demos und…