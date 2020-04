RÜCKKEHR ZUM BUTTERBERG?

Jetzt, wo es wärmer wird, möchte ich die Leserschaft daran erinnern: Der Kühlschrank wird NICHT kühler, wenn man den Regler herunterdreht. Tiefere Zahl am Rad gleich tiefere Temperaturen – diese Schlussfolgerung ist nicht nur verkehrt, sondern verdirbt einem auch den Appetit. Ich weiss nicht, in wie vielen Schweizer Haushalten der uralte Kampf um die Regler-Hoheit dieser Tage wieder entbrennt. Aber eines weiss ich: Ein warmer Kühlschrank geht gar nicht, und das nicht nur der Bak terien und Keime wegen, die jedes zusätzliche Grad feiern. Nein, der wahre Grund ist: ich mag meine Butter hart.

Ja, die gute Butter! Ich säble mit dem Messer jeweils Tranchen vom goldgelben Block herunter, die der Brotscheibe in Sachen Dicke in nichts nachstehen und jedem Kardiologen den…