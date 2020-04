Am 17. April sind 110 Tonnen Schutzmaterial aus China eingetroffen. Mit diesen Lieferungen kann der Bedarf im Berner Gesundheitswesen bis auf Weiteres gedeckt werden.

Mitte März sanken auch im Kanton Bern die Lagerbestände an Schutzmaterialien, gleichzeitig zeichneten sich wegen der Coronavirus-Pandemie auf den internationalen Märkten Engpässe ab. Das Kantonale Führungsorgan (KFO) setzte deshalb die direktionsübergreifende Arbeitsgruppe Ressourcenmanagement Kanton (ResMak) ein.

Am 30. März wurde eine Bestellplattform in Betrieb genommen und am 1. und 2. April erfolgten die ersten Auslieferungen von Schutzmaterialien zunächst an die Spitäler und in einem zweiten Schritt auch an die Alters- und Pflegeheime sowie die Spitex-Organisationen.

Vier Bestellungen auf dem Weg

Auf dem chinesischen…