Das KFO ruft die Bevölkerung dazu auf, die Vorgaben des Bundes auch am Osterwochenende zu befolgen. Das heisst, wenn immer möglich zuhause zu bleiben und auf Ausfahrten mit dem Auto und dem Motorrad sowie auf Reisen mit dem öffentlichen Verkehr zu verzichten. Dies gilt insbesondere auch für Fahrten und Reisen an nahegelegene Ausflugsorte. Auch bei grosser Vorsicht ist es an stark frequentierten Orten schwierig, die Regeln der Distanz einzuhalten.

Die Strassen zu den Ausflugsorten bleiben grundsätzlich geöffnet, namentlich für die Anwohnerinnen und Anwohner. Bei einer hohen Verkehrsdichte oder grossem Personenaufkommen behalten sich die Behörden vor, einzelne touristische Strassenabschnitte kurzfristig zu sperren. Verschiedene Gemeinden haben an exponierten Orten (z.B. Uferstrasse entlang des Brienzersees, Zufahrt zum Bantiger) bereits Beschränkungen umgesetzt. Die Kantonspolizei Bern wird das Einhalten der Vorschriften des Bundes an den Ostertagen mit vermehrter Präsenz überprüfen. Bei Verstössen wird sie auch Bussen aussprechen.