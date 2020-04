Am 11. Mai sollen die obligatorischen Schulen wieder geöffnet werden. Wegen des Coronavirus fand seit dem 16. März 2020 kein Präsenzunterricht mehr statt. Den Schülerinnen und Schülern sollen durch die Einschränkungen der ausserordentlichen Lage für ihren weiteren Bildungsweg keine Nachteile entstehen. Deshalb hat die kantonale Bildungs- und Kulturdirektorin die Beurteilung der Leistungen neu festgelegt, sie gelten ab 1. Mai bis Ende des Schuljahres.

In den Beurteilungsberichten aller Schulstufen sollen nur diejenigen Leistungen in die Gesamtbeurteilung miteinbezogen werden, welche die Schüler vor dem 16. März erbracht haben. Wenn der Präsenzunterricht wieder stattfindet, werden nur die Kompetenzen beurteilt, die seit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs während genügend langer Zeit aufgebaut, vertieft und geübt werden konnten, heisst es. Und: Diese Beurteilungen fliessen nur dann in die Gesamtbeurteilung ein, wenn sich die Schülerinnen und Schüler dadurch verbessern können.