HAUSTIERECKE In den letzten Wochen riefen rollige weibliche Katzen wieder nach einem Kater. Schon bald gibt es Nachwuchs – doch dieser ist nicht immer erwünscht. In Frutigen wurde dafür eine Katzenklappe eingerichtet.

Junge Kätzchen, auch Katzenwelpen genannt, sind einfach nur süss. Wer schon einmal ein kleines Wollknäuel von ein paar Wochen in den Händen halten durfte, kennt das Gefühl: Ein so niedliches Lebewesen möchte man nicht so schnell wieder aus der Hand geben. Und wenn dieses kleine Ding dann auch noch zu schnurren beginnt, sodass die Hände vibrieren, dann wird einem richtig wohlig ums Herz.

Eigenwillig und kämpferisch

2018 lebten gemäss dem Verband für Heimtiernahrung (VHN) rund 1,6 Millionen Katzen als Haustiere in der Schweiz. In beinahe drei von zehn Schweizer Haushalten lebt…