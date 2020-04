RADRENNSPORT Eigentlich wäre der Reichenbacher Joël Suter gerade für das belgische Profiteam Wallonie-Bruxelles unterwegs. Die ersten Rennen waren bereits gefahren, als die Nachricht kam, dass es vorerst keine mehr gibt.

MICHAEL SCHINNERLING

Im Dezember 2019 bereitete sich Joël Suter mit den Schweizer Radprofis Marc Hirschi, Joab Schneiter und Manuel Zobrist in Málaga auf die neue Saison vor. Anfang Februar stand er dann bei der Tour of Saudi Arabia zum ersten Mal für das Team Wallonie-Bruxelles im Einsatz. Es folgten in Frankreich die Tour des Alpes-Maritimes et du Var, in Belgien das Omloop Het Nieuwsblad Elite und der Grand Prix Samyn. Das letzte Rennen fand Anfang März statt, anschliessend kehrte Suter für eine Woche nach Hause zurück.

Strassensaison verlängert

Als Suter nach der…