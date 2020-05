LESERBRIEF ZUR URNENABSTIMMUNG ÜBER DAS BEITRAGSGESUCH DER SPORTBAHNEN KIENTAL AG

Die Sesselbahn Ramslauenen muss bleiben. Was bietet die Gemeinde dem Einheimischen und dem Touristen neben der Griesalp sonst? Sollen die Einheimischen in Zukunft nach Frutigen oder Adelboden fahren und dort auch ihre Einkäufe erledigen? Ihre Verpflegung in den dortigen Restaurants einnehmen?

Die Steuergelder und die Parkplatzgebühren kommen dann nicht nach Reichenbach. Haben Sie, liebe StimmbürgerInnen, schon einmal erlebt, mit wie viel Herzblut den Kindern zu einem überaus günstigen Preis das Skifahren beigebracht wird? Wie die Kindergärtler und Primarschüler hier mit Ruedi von Känel und seinen Kollegen Ski fahren? Wo soll dies in Zukunft stattfinden? Schülerskirennen, JO-Training, Schlitteln, Ski fahren…