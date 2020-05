Der Bundesrat hat aufgrund der Corona-Pandemie eine Schliessung aller Sportanlagen veranlasst. Nach langer Ungewissheit, wann die ersten Tennisbälle der Saison gespielt werden dürfen, kam Ende April eine Lockerung des Sportverbots. Am 11. Mai ist es nun auch im Engstligtal so weit: Die Öffnung der Allwetter-Tennisplätze in Adelboden steht bevor. Wann wieder Turniere stattfinden können, bleibt momentan noch offen.

Der Vorstand des Tennisclubs Adelboden hat ebenfalls ein Schutzkonzept erarbeitet, welches auf der Vereinshomepage zu finden ist. Der Club appelliert an die Tennisspieler, sich daran zu halten. Die Schülertrainings starten nach den Maiferien. Neu finden diese am Mittwoch- und Freitagnachmittag nach freier Wahl statt.

PRESSEDIENST TENNISCLUB ADELBODEN

Weitere Infos finden Sie in…