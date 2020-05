Spezialisten für Medien und Informatik an Volksschulen sind in Zeiten des Fernunterrichts wichtig. Doch was tun sie genau? Unser freier Mitarbeiter Martin Wenger ist einer dieser «SMI» und schildert seinen Alltag.

MARTIN WENGER

Die Aufgaben und Pflichten eines SMI sind sehr vielfältig: Unterstützung der Schulleitung, Erarbeitung eines pädagogischen Konzeptes «Medien und Informatik», Unterstützung und Schulung der Lehrpersonen und First-Level-Support der Systeme und Applikationen sind nur einige der Stichworte aus dem Pflichtenheft des Kantons.

«Du Tinel, weles isch nume no ds Passwort für ds Lehrmittel Clin d’œil?»

Begonnen hat die Schulinformatik bei mir in den 80er-Jahren. Es fing an mit Computerkursen, in denen wir noch selbst programmierten. Dann gab es einen einzigen PC im…