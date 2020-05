Die Erhaltung der eigenen Art ist für viele Lebewesen das wichtigste Ziel. Entsprechend gross ist der Aufwand, der dafür betrieben wird. Eine besondere Show veranstalten die Birkhühner: Sie haben für ihre Brautwerbung sogar eine eigene Arena.

MARK POLLMEIER

Der Reigen der Balzrituale ist bunt und verrückt. «Verliebte» Kater zerkratzen sich Nase und Ohren. Steinböcke schlagen krachend ihre Hörner aufeinander. Und männliche Zweibeiner lassen an der Ampel die Reifen quietschen und hoffen, damit irgendwen zu beindrucken. Wie angenehm sind dagegen die Vögel! Sie singen ein bisschen lauter, stolzieren herum oder zeigen, wie der Pfau, ihre bunten Federn. So ist jedenfalls das Klischee – denn natürlich gibt es auch in der Vogelwelt allerlei merkwürdige Verhaltensweisen.

Ein Beispiel dafür ist das…