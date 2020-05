Eigentlich hat Marcel Kunz, geboren am 5. Januar 1941 in Thun, Maschinenzeichner gelernt. Doch zog es ihn bald nach Basel an die Kunstgewerbeschule, wo er Unterricht und Förderung bei namhaften Schweizer Künstlern erhielt. Sein erstes eigenes Atelier bezog er 1964 am Aarequai in Thun. Als jüngstes Mitglied des Künstlerkollektivs «Thunermaler» durfte er seine ersten Aquarelle dem Publikum zeigen. Gleichzeitig gab er sein zeichnerisches Können an der Berner Privatschule Humboltianum – heute als Feusi bekannt – weiter. 1969 heiratete er die Kindergärtnerin Steffi Thalmann, und die beiden bezogen definitiv in Frutigen ihren Wohnsitz. Zur Familie gehörten bald die beiden Söhne Andreas und Matthias.

Zwei Tage pro Woche unterrichtete Marcel Kunz in Bern. Daneben entwarf er für zahlreiche lokale…